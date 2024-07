Időjárás 1 órája

Időjárás vasárnap estig: Napos, gomolyfelhős idő várható záporokkal, zivatarokkal

A hétvégén alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de gomolyfelhők is lesznek az égen. Szombaton napközben északnyugaton, nyugaton és keleten, vasárnap délután pedig a Duna vonalában és attól keletre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. Szombat délután és este főként az Észak-Dunántúlon heves zivatarok is előfordulhatnak.

Fotó: Szendi Péter

Az éjszakai órákban jobbára derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de az északi országrészben időnként megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és arrafelé lehet csapadék. A Dunántúlon északnyugati, északi, szombaton pedig a Tiszántúlon délies szelet kísérhetik élénk lökések. Zivatarok környezetében viharos, heves zivatarok esetén akár erősen viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 25 fok között alakul, de nyugaton ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap északnyugaton, nyugaton 30 és 35 fok között várható, míg délkeletebbre továbbra is kitart a rekkenő hőség 35 és 40 fok közötti csúcsértékekkel. (MTI)

