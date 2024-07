Történelmi Napok 24 perce

Időutazás a szentgotthárdi diadalig: újrajátszották a 360 évvel ezelőtti győztes csatát

Idén is megemlékeztek a szentgotthárdi csata 360. évfordulójáról. A Szentgotthárdi Történelmi Napokon volt jelmezes felvonulás, éjjeli őrjárat, csatafutás, hagyományőrző bemutatók és talk show is. Végül este megelevenedtek a 1664-es diadalmas csata eseményei is a Várkertben.

Polgár Patrícia Polgár Patrícia

Forrás: Szendi Péter

A július 25-27. között megrendezett Szentgotthárdi Történelmi Napok szombati napja a történelmi csapatok és hagyományőrző bemutatók napja volt. A hagyományőrző csapatok közül elsőként a törökök vonultak fel a nézők előtt, majd rövidesen a Fekete Sereg is felsorakozott a Várkertben. Párhuzamosan íjászbemutatók és hadászati bemutató váltották egymást. 21 órakor pedig megelevenedtek a közönség előtt a az 1664-es csata képei.

Újrajátszották a szentgotthárdi diadalt Fotók: Szendi Péter

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!