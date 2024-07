A Szent Miklós templom kertjében elfogyasztott bőséges reggelivel még erőt gyűjtött a csapat, aztán már csak a hátukat láttuk. Szinte kivétel nélkül retró, acélvázas, olasz bringákon kerekeztek a résztvevők, akik szerte az országból – Isaszegről, Balassagyarmatról, Pécsről is – érkeztek. Köztük egy 11 éves fiú és egy 72 éves úr is végigtekerte a túrát, ami az időjárás ellenére fantasztikus hangulatban telt. Bóna László fő szervező másnap úgy értékelt: Sümegig egy csepp eső sem ért bennünket. Huszonhat kilométer után Türjén frissítő állomás várt bennünket. A sümegi vár alatt is megpihentünk, a várdomb alatt fordultunk vissza. Visszafelé Türjénél már zuhogott az eső, és bár az út végére nagyon eláztunk, mindenki mosolyogva pedálozott végig. A célnál Szalay Gergely masszőr 15-20 perces frissítő, levezető masszázzsal jutalmazta meg a táv teljesítőit. Ebédre gulyás és palacsinta várta a tekerőket.