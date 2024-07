Tegnap este a Sörexpresszt nyitották meg, ahova Ágh Péter országgyűlési képviselő is kilátogatott. Az EDDA frontemberével Pataky Attilával Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester társaságában találkozott, majd a városvezetőkkel együtt immár hagyományos módon sört is csapoltak. A fesztivál hangulatát az EDDA robbantotta be, őket Dj Dominique és Dj Shepherd váltotta bulijával a színpadon.

Szombaton délelőtt a Fúvószenei Fesztiválon résztvevő csapatok számára rendeztek versenyt. Délután a csapatok - jelesül Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, a Pitypalatty Ifjúsági Fúvószenekar Parasznyáról, a Sárvári Koncertfúvószenekar és a Kanona Band - 16 órakor muzsikaszóval vonultak át a Posta térről a Nádasdy-várba, a megnyitó és a fesztivál helyszínére. Itt előbb Kondora István polgármester mondott köszöntőt, aki kiemelte: a kitűnő hangulathoz a fesztiválon minden adott, a jó fúvószene, a szép idő és a jó sörök is. Szavait követően a zenekarok közösen, Medve Anita, a Pitypalatty Ifjúsági Fúvószenekar karmestere vezényletével eljátszották a Fehérvári indulót.