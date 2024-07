A sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő az egyik helyszíne volt a Fürdőszövetség kezdeményezésének: itt is megtartották a Strandok Éjszakáját. Szombaton 22 órakor tűzzsonglőr show, 23 órakor tűzijáték volt, a hangulatról DJ gondoskodott. A családi fürdő éjfélig, a gyógyfürdő rész éjjel egészen éjjel egyig várta a fürdőzőket.

Haller Ferenc, a fürdő marketing vezetője elmondta, több okból is csatlakoztak a Fürdőszövetség kezdeményezéséhez.

– Akár a korábbi vízipisztolycsata, akár a mostani Strandok Éjszakája is jól sikerült – kezdte. – Ezekkel az attrakciókkal tovább bővítettük fürdőnk jól megszokott, rendszeres napi programjait. A fürdőzők további plusz élményt kaptak, másrészt szép számmal voltak olyanok is, akik kifejezetten az éjszakai fürdőzésre érkeztek. Az is fontos szempont, hogy a Fürdőszövetség kampányának részeseként a sárvári fürdő együttműködik a többi fürdővel, illetve újabb felületeken jelenhetnek meg, így még több emberhez juthat el a hírük.

Haller Ferenc azt is hozzátette, hogy látszik, hogy sikeres a sárvári TDM lengyelországi kampánya, amihez már a fürdő is csatlakozott imázs- és szállásfoglalás ösztönző konverziós kampánnyal. Ennek köszönhetően megnőtt a forgalom a lengyel nyelvű internetes oldalon. Meglehetősen sok időt töltenek a weblapon, ez is a bizonyítéka annak, hogy érdeklődnek a város iránt.