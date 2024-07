Informatikai karbantartás miatt szünetel az ügyfélfogadás július 16-án kedden Szombathelyen a Bejczy utcai kormányablakban - adta hírül a Vas Vármegyei Kormányhivatal közösségi oldalán.

Azt is írták: a Vasút utcai kormányablak ebben az időben is fogadja ügyfeleit, vagy elintézheti ügyeit online is.