Korábban Boros András, a Répcelaki Művelődési Ház igazgatója a fesztivál létrejöttével kapcsolatban úgy nyilatkozott: a rendezvény ötletét az adta számukra, hogy a művelődési házban próbált és próbál mind a mai napig több rock és metálzenekar, akiket szerettek volna bemutatni a közönségnek. Ezért létrehoztak egy rocknapot, ahova az ilyen zenét kedvelők látogathatnak el. Mellé pedig motoros találkozót szerveztek.

Az igazgató elmondta: a motoros találkozón minden évben nagyságrendileg száz motoros gyűlik össze Répcelakon, idén is körülbelül ennyi résztvevőre számítanak. A motorosok délután a szombathelyi RITMO udvaráról indulnak el Répcelakra, ahol Szakál Szilárd katolikus plébános megáldja a járműveket, a motorosokat pedig a szervezők egy adag gulyással és egy palack vízzel vendégelik meg. Lesz streetfighter bemutató is, valamint érkeznek veterán motorok és vadonatúj, 2024-es Yamahák, de motor szimulátor is várja a kétkerekűek szerelmeseit.

Ami a koncerteket illeti, két helyi együttes, a Lost Dreams és a Morte Silmoris lép fel elsőként, őket a Red Rockets és a harmincadik jubileumi koncertjével a Macskanadrág követi a színpadon.

A legkisebbeket gyermekpark várja a művelődési ház udvarán. A koncertek ingyenesek lesznek, eső esetén azokat a művelődési ház színháztermében tartják meg.