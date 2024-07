Színe első pillanatra meggyőző, aztán Balázs Sándorné, aki Dávid unokájával vásárol egy méretes gerezdet a gyümölcsből, megerősíti: az íze is legalább olyan jó, mint amilyennek mutatja magát. Azt mondja: már többször vittek belőle, mézédes, kevés a magja, nagyon finom fajta. Szívesen fogyasztják a dinnyét, egyszerre pedig mindig annyit visznek, hogy beférjen a hűtőbe.

Balázs Sándorné, aki Dávid unokájával vásárolt dinnyét

Fotó: © Cseh Gábor

A Táplánszentkereszt határában álló zöldségesnél járunk, Enyingi László tulajdonos avat be a részletekbe: a görög dinnye szezonja véget ért, most az olaszt árulják és várhatóan hétfőn érkezik az első hazai szállítmány. Úgy tapasztalják, sokan vágynak már az itthon érett gyümölcsre, ha lehet választani, mindig azt részesítik előnyben. A krizbi fajtát nagyobb bevásárlóközpontokban egyébként már kínálják, ők a rubinra várnak - ez nem csak édes, de gyönyörű piros is belül. A kiskereskedő azt mondja, némi drágulásra biztosan számítani kell a tavalyi évekhez képest, csak a szállítás 30-40 forintba kerül kilónként. A felvásárlási árak sem egyformák, a kiválogatott gyümölcsért többet kérnek, de Enyingi László szerint a minőségért cserébe megéri. Így a magyar dinnye kilóját várhatóan 400-450 forintért kínálják majd.

A nagy dinnye a jó dinnye

– teszi hozzá, miközben ketté hasít egy jó 12 kilogrammos darabot. A vásárlók döntő hányada negyed vagy fél dinnyét vesz egyszerre, de aki egészet kér, annak is elvágják a biztonság kedvéért– rosszal szerencsére hetek óta nem találkoztak.

Körülnéztük az üzletekben is: az egyik kiskereskedelmi lánc boltjában 399 forintért árulták a magyar dinnye kilóját, egy másik üzletben nem is találtunk a gyümölcsből. Szombathelyi zöldségesnél találkoztunk magyar dinnye felirattal – a hűsítő édesség kilóját 599 forintért árulták.

A hazai klíma kifejezetten előnyös a dinnyetermesztésnek annak ellenére, hogy a termelés északi határán fekszünk. A nappali és az éjszakai hőmérséklet-ingadozások miatt a termés sav-cukor tartalma kiegyenlített, a kialakult íz- és aromaanyagoknak köszönhetően a hazai termesztésű dinnyék sokkal ízletesebbek, mint a déli országok édes, de savszegény dinnyéi - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében. Mint írják, a fajtaválaszték és a termeléstechnológia terén jelentős előrelépések valósultak meg a hazai természtésben az elmúlt években. A korszerűtlen, konstans dinnyefajták helyét egyre inkább átveszik a betegségeknek ellenállóbb, nagyobb termésbiztonságot és jobb minőséget adó oltott és hibrid dinnyék.