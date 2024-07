Az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén a világ ifjú fizikus tehetségei mérik össze tudásukat és kutatási eredményeiket, rendhagyó módon számot adva kreativitásukról és kommunikációs képességeikről is. A versenyzőknek olyan nyílt végű kutatási problémákra kell megoldást találniuk a felkészülés során, mint például a gumiszalag repülési távolságának optimalizálása, vagy egy doboz rázásának hangja alapján a benne található tárgyak mennyiségének becslése. Az angol nyelvű csapatverseny nem csak a fizikaoktatást és kutatást inspirálja, hanem a jövőbeli nemzetközi tudósközösség kiépülését is szolgálja. Az idei, eddigi legnagyobb megmérettetésre 39 ország több mint 350 résztvevője érkezik Magyarországra. A rendezvény vendége Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, Kiss László Széchenyi-díjas fizikus és Rubik Ernő Kossuth-díjas feltaláló is. A különleges világverseny az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a magyarországi Bosch csoport, a Grundfos, a Jane Street és számos további partner támogatásával valósul meg. A magyar csapat felkészítését minden évben az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézet munkatársai és hallgatói végzik, a hazai versenyzők 2017ben aranyérmet, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban ezüstérmet, 2018-ban és 2019-ben bronzérmet szereztek a nemzetközi megmérettetésen.