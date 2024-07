Mint azt Lengyel Klaudiától, a tábor egyik vezetőjétől megtudtuk, a tavalyihoz hasonlóan idén is igény mutatkozott arra, hogy kéthetes tábort tartsanak, mindkét turnusban 25-25 jákfai és környékbeli gyerkőc tölti a szünidőt náluk, van, aki mind a két héten. Mint elmondta, a többségük helybeli, de vannak köztük jákfai kötődésűek is, akiknek például a nagymamájuk lakik a faluban. Emellett többen érkeznek a környező településekről (Rábapaty, Hegyfalu, Sárvár) is.

A tábor fő tematikája a kézműveskedés, idén is elkészültek a kapura kifüggesztett zászlók, amiket a gyerekek maguk dekoráltak ki, ám a legnagyobb sláger idén a színes sóval való üvegtöltés – tudjuk meg Klaudiától, aki arra is kitért: a falubeliek is szívükön viselik a táborozók jó hangulatát, sok felajánlást kapnak tőlük. Van, aki süteménnyel, más gyümölcscsel, szörppel kedveskedik a gyerekeknek. A borúsabb napokon népszerű a táborban a mozizás, a melegben pedig nagyon szeretnek vizezni: hol a medencében fürdenek, hol pedig a csúszkapályán szórakoznak. A programok között volt szerepel még egy helyi üzem meglátogatása és rengeteg bújócska is – mint megtudtuk, utóbbi a gyerekek kedvence.