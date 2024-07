“Eladásra kínálom, három gyógyfürdő közelében (10-15 perc) elhelyezkedő Hegyfalu településen, egy nagy, rendezett telken (1.750 m2) álló (75 m2 lakótér + 15 m2 galéria +15 m2 terasz) családi házat. A ház 2017 évben, könnyű szerkezetes falazattal épült, Bramac tetőhéjazással. Az ablakok tájolása dél –délnyugat, ezért szép világosak a helyiségek. Az ingatlan, víz, villany, csatorna közművel rendelkezik, de igény esetén a gáz is rendelkezésre áll az utcában. A fűtésről hűtő-fűtő klíma, elektromos falipanelek, és egy cserépkályha gondoskodik. A meleg vizet villanybojler biztosítja. A helyiségelosztás nagyon ideális: amerikai konyhás nappali + galéria + 2 szoba + közlekedő+ fürdő/wc + terasz. A ház külső és belső esztétika megjelenése szinte azonnali költözésre hívogat, kiemelném, a természetes fa gerendákat és falburkolatokat. Az utca nyugodt és kis forgalmú, valamint szinte a szomszédban található a település szabadidőparkja egy horgásztóval. A telken egy félkész melléképület is található, ami akár garázs, wellnesshelyiség, műhely stb.. funkcióknak is megfelelhet. A ház szép újszerű állapota akár azonnali költözésre is alkalmas. A település nagyon rendezett az infrastruktúrája kiváló! ( Bolt, orvosi rendelő, óvoda, szolgáltatások stb..) Hegyfalu elhelyezkedése nagyon tökéletes, megközelítése autóval is, és tömegközlekedéssel is problémamentes.( M86,84 főutak, vasút, busz,) Sárvár ,Bük, Szombathely valamint osztrák településeket is pár perc utazással elérheti..”[...]

