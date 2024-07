Kátyúmentesítés történt... Korábban írtunk már róla, hogy az utóbbi időben nagy forgalmat bonyolító szombathelyi utca borzalmas állapotba került. Hatalmas kátyúk tátongtak rajta, sok helyen a padkát is elmosta az eső, és az utca végén lévő gaz is több méter magasra nőtt.

Kátyúmentesítés után folt hátán folt a Kétrózsa közben Szombathelyen.

Most ellátogattunk újra ide, és felemás érzésekkel távoztunk. Mintha a népmesébe csöppentünk volna, úgy éreztük magunkat, hiszen kaptunk is ajándékot meg nem is. Na, de kezdjük a jó hírrel: foglalkoztak a kis utcával, ez látszik, és most már kevesebb fogtömésünk fog kiesni, miután végigmegyünk rajta. A sok helyen teljesen eltűnt padkát feltöltötték zúzalékkal, így nem zuhanunk "szakadékba" az aszfalt mellett a szűk utcában, de ez a feltöltés biztosan nem lesz hosszú életű, hiszen már most sok helyen kinyomták az autók kerekei.

Az is látszik, hogy "kátyúztak" is, de azért csak így idézőjelben írva, mert olyan sok helyen van megsüllyedve az aszfalt, hogy ha egyet-egyet ebből feltöltenek, attól még összességében az egész utca borzalmas állapotban marad.

A gaz is nehezíti a közlekedést

Írtunk róla, hogy az utca végén nagyon nehéz balra, a Homok út felé kilátni, hiszen helyenként több méter magas gaz is volt ezen a területen. Az látszik, hogy ezzel is foglalkoztak, viszont valószínűleg már nem mostanában, mert a gaz már újra embermagasságú sok helyen, és újra nagyon nehezen lehet kilátni balra a kereszteződésben.