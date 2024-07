A rengeti réten tölgyek álltak, s volt, ahol a határt is tölgytuskóval jelölték. Ez a fafaj nagyon régóta itt él ezen táján. A kemenesmagasi kavicsbányában még az 1950-es években megkövesedett tölgytörzseket találtak, az egyik közülük később bekerült a szombathelyi múzeumba. A korát egymillió évesre becsülik. 1966 táján az is szóba került, hogy a bányát természetvédelmi területté nyilvánítják. A természetvédelmi területté nyilvánítás elmaradt, csupán egy megállapodás született: ha újabb kővé változott fatörzsek kerülnek elő, azokat megőrzik és átadják a múzeumnak. A természeti értékeknél maradva e tájhoz tartoznak a Marcal síkjából alig kiemelkedő tufahalmok is. Korábban kőbányászat folyt itt, de felhagytak vele. Elsősorban a szergényieket emlegetik, de van ilyen Magasi területén is. Ha a táj változásáról beszélünk, akkor meg kell említenünk a Kemenesi-cser vidékét is. Kemenesmagasi határának igen jelentős része ehhez a mikrotájhoz tartozik. A valaha volt cseres – borókás legelőkből alig maradt valami. Az uralkodó fafaj most az akác.