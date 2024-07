Néhány nappal ezelőtt Evelin, az egyik nagy légitársaság szombathelyi születésű pilótája tett közzé egy videót arról, hogy egy késés hogyan néz ki a személyzet szemszögéből. A videóban összefoglalja, hogy több tényező is közrejátszik ebben: egyrészt a nyári hónapokban több repülőjárat közlekedik, ezeket pedig a légiforgalmi irányítók irányítják az egyes légterekben. Amennyiben késik egy gép, akkor a következő országban például már a kapacitáshiány miatt nem tudják kiszolgálni ezt a járatot időben, emiatt újabb késések keletkeznek, vagy adott esetben a gépnek más repülőtéren kell leszállni, mint ami az eredeti célállomás lett volna. Ez természetesen mindenkit frusztrál, így hiába szidjuk a pilótákat vagy a légitársaságot, nem fog megoldani semmit, hiszen ez nekik is kellemetlen és rengeteg plusz költséggel is járhat a légitársaságnak is.

A késések másik oka pedig a sokszor hirtelen változó időjárás, egy hirtelen kialakuló zivatar felboríthatja a menetrendet, és ez a korábban leírtakat is figyelembe véve ismét jelentős késéseket okozhat. Minden esetben az utasok biztonsága a legfontosabb, így inkább késik egy gép, mint hogy emberéleteket sodorjanak veszélybe.

Érdemes megnézni a videót, hiszen sok “belsős” dolgot is megtudhatunk belőle:

Egy nyári napon általában több tízezer járat közlekedik világszerte, és sajnos kisebb és nagyobb késések is előfordulnak, a nyári turista szezonban pedig a kapacitások határán táncolva természetes, hogy a rendszer korábban leírt okok miatti legkisebb felborulása is jelentős késéseket eredményez. Mindenkinek az a célja, hogy az utasok minél hamarabb a célállomásra érjenek, így biztosak lehetünk abban, hogy a háttérben sokan dolgoznak azon, hogy a lehető leghamarabb elinduljon a gépünk.

Mit tehetünk? - a szerző tanácsai

Amennyiben már beszálltunk a gépbe és ekkor derül ki, hogy késni fog a járat, a pilóták gyakorlatilag minden esetben működtetik a klímát és amint van információjuk arról, hogy mikor indulhat el a gép, tájékoztatják az utasokat. Figyeljük a bejelentéseket, de valójában amint lehet, úgyis el fog indulni a gép. Ha a késés túl nagy lesz, előfordul, hogy az utasokat ismét kiszállítják, és a terminálban kell várakozni a további információkra és az indulásra, adott esetben kuponokat kaphatunk a várakozás idejére, amit étel-, és italfogyasztásra vásárolhatunk le. A legfontosabb, hogy ilyenkor is folyamatosan figyeljük a hangosbemondót és a kijelzőket, illetve a légitársaság applikációját is, ahol a legfrissebb információkat közlik. Extrém késés esetén a légitársaság szállást is biztosít nekünk, erről is a helyszínen tájékoztatják az utasokat, illetve arról is, hogy mikor várható a gép indulása.