- Nagyon jól sikerült a falunapunk, szerintem minden korosztály megtalálta az érdeklődési körének megfelelő programot. A gyerekeket henna festéssel, csillámtetkóval, fajátékokkal, kamionozási lehetőséggel és tűzoltó bemutatóval vártuk, az idősebb korosztály számára is hívtunk fellépőket és egy feltörekvő előadó is érkezett hozzánk – értékelte a programok sikerét Schimmerné Schweiger Katalin, Porpác polgármestere, aki azt is elmondta: minden rendezvényük hagyományosan szentmisével indul, így volt ez a falunapon is.

A délutánra ellátogatott Ágh Péter országgyűlési képviselő is. - Porpácon az elmúlt években különböző támogatásokat felhasználva jelentős forrásokat fordíthattunk - többek között - útfelújításokra, helyi fejlesztésekre, falubusz beszerzésére, csapadékvíz elvezetésére. Továbbra is összeköt bennünket a településért érzett tenni akarás. Ennék jegyében gratuláltam polgármester asszonynak az újraválasztáshoz. Örülök, hogy megismerhettem a képviselő-testület tagjait, akik nagy lelkesedést mutattak a falu ügyei iránt. Bízom abban, hogy a falun belüli összefogás és közös munka szép jövőt ad Porpácnak – fogalmazott a képviselő.