Olvasónk jelezte, hogy szinte lehetetlen küldetésbe fog bele, aki mobilklímát akar venni most Szombathelyen. Ennek apropóján megkerestünk több olyan országos elektronikai termékeket árusító áruházláncot a napokban, akiknek itt is van üzletük. Egyikük válaszában megerősítette: a szombathelyi üzletünkben az elmúlt egy hétben az időjárásnak köszönhetően kimagasló fogyás volt mobil klímákból. - Az elmúlt egy hétben összesen 33 darab fogyott, mely nem sokkal marad el a tavalyi, teljes éves fogyáshoz képest – tájékoztatott Belső Zoltán beszerző. Hozzátette, hogy sajnos a készleteikből teljesen kifogytak és már rendelni sem tudnak, mivel nem érhető el egyik beszállítónál sem mobilklíma jelenleg. - Ilyen gyorsan jelentkező magas igények lekövetése csak korlátozottan lehetséges – húzta alá.

Weiland Barna mutatja a klímákat telephelyükön

Fotó: © Cseh Gábor

Egy másik országos áruházlánc szombathelyi üzletében mobil és split klíma is kapható. Az áruház igazgatója szintén megerősítette: tavasz végétől folyamatosan nagy az érdeklődés a hűtés kategóriába tartozó termékek iránt, az elmúlt 10 napban pedig még inkább megugrott a klímaberendezések és ventilátorok iránti kereslet a tartós hőség miatt minden üzletükben – a szombathelyiben is. Az eladások volumennövekedése jelzi, hogy egyre több magyar szeretne klímaberendezést vásárolni a forró nyári hónapokban.

Megkérdeztük, hogyan tudnak lépést tartani a megnövekedett igénnyel? – Áruházláncunk több beszállítóval is kapcsolatban áll, illetve jelentős készletekkel rendelkezik, rendszerint így készülünk fel a kereslet várható növekedésére – fogalmazott Sulyok Tamás, a szombathelyi áruház igazgatója. Hozzátette azt is, hogy náluk is gyorsan fogytak a mobilklímák, helyi üzletünkben ezért jelenleg hiány tapasztalható. Hűtő-fűtő split klímából ezzel szemben folyamatos az ellátottság, a vásárlók többféle márkájú, típusú, teljesítményű készülék közül választhatnak.

Vasi klímák helyzete - lehet most kapni?

A mobil klímában egy egységként van összerakva a kompresszor és a hőcserélő, így nem igényel bonyolult telepítést és előkészítést a telepítése, szemben a normál osztott rendszerű, általánosan ismert (split) klímához képest, aminek van egy kültéri és beltéri egysége is. Utóbbiak forgalmazásával, beszerelésével és karbantartásával foglalkozik Weiland Barna vállalata, aki megosztotta velünk: ők a beszerzést még nyár előtt megoldják, ugyanis költséghatékonyabb így, körülbelül 500 készülékkel kihúzzák az évet, nyaranta 120-130 klímát szerelnek fel leginkább Szombathely, Szentgotthárd, Körmend és Zalaegerszeg háztartásaiban.