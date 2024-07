„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved!” Margarete Seemann osztrák szerző idézetével nyit a leköszönő elnök, és úgy összegez: mozgalmas és eredményes évet zártak le közösen és együttműködve partnereikkel. Egy nagy és segítő család tagjai ők, akik tudják, hogy a kis tettek is hatalmas változásokat hozhatnak. Az elmúlt hónapok során megvalósított programokra és kezdeményezésekre térve hagyományos tavaszi szemétszedésüket említi elsőként. – Hisszük, hogy a közvetlen életterünkben összegyűjtött szemét is fontos lépés a tiszta környezet felé, hiszen minden apró mozzanat számít – mondja. Jótékonysági báljukkal folytatja, amelyen átadták a Kiss Sándor Díjat. A rendezvény lehetőséget adott a közös ünneplésre, a baráti kapcsolatok megerősítésére, és hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik hozzájárultak szervezetük sikereihez. Eredményes volt az EndPlasticSoup, vagyis „Szabadítsuk meg a világot a mikroműanyagoktól„ elnevezésű környezetvédelmi projektjük is: a Zrínyi Ilona Általános Iskolában közel 700 gyermek részvételével szerveztek egész napos környezetvédelmi programot.

Májusi rendezvénnyel folytatja: május 13-án a magyarországi Rotary Clubok jóvoltából az ország különböző városaiban jótékonysági filmvetítéseket szerveztek, melyeknek bevételét a klubok rászoruló és tehetséges fiatalok támogatására fordítják. A Rotary Club Szombathely is csatlakozott az országos filmbemutatóhoz, az Agora–Savaria Filmszínházban láthatták a nézők a Brigádnaplót.

– A bohócdoktorok olyan hősök, akik a nevetés erejével gyógyítják a beteg gyermekeket. A mosoly és a jókedv valóban gyógyító hatással bír, ehhez a nemes küldetéshez nyújtott klubunk anyagi támogatást. Vasszécsenyben hozzájárultunk egy defibrillátor megvásárlásához. Az eszköz a közösség védelmét szolgálja, egy újabb esély az életmentésre. A Rotary egyik fontos küldetése mások segítése. A rendőrség munkatársaitól ezúttal mi kaptunk segítséget: útmutatást a kiberbiztonságról, az internet potenciális veszélyeiről. Szakemberektől hallhattunk olyan eszközökről és stratégiákról, amelyek segítenek megvédeni az online fenyegetésekkel szemben. Júniusban három új tagot avathattunk. Reméljük, hogy a kibővült csapattal még hatékonyabban és még szélesebb körben tudjuk majd segíteni azokat, akiknek szüksége van ránk – sorolja Ágnes, és örömmel számol be arról is, hogy az idén a tanulmányi eredmény jelentős javulásával zárták az ELTE-Rotary Mentor Programot, valamint, hogy cserediák programjukban Mihalcsics Tamás közel egy éven át a coloradoi Grand Junction-ban élt, az ottani középiskolában tanult szép eredményekkel.