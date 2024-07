A szakember – kisgyermekes édesanya – gyakorlati tapasztalatait hozta az előadásra. Hallgatóinak elmesélte, hogy anno baba-mama designer vásárokon ismerkedett meg a mosható pelenkával. Újszerűnek hatott a lehetőség, így férkőzött be otthonukba a zöld szemlélet. Csokorba gyűjtött néhány dolgot – ha ezek szerint élünk, az a környezetünket és saját igényeinket is szolgálja, mondta.

Ha többségében mosható pelenkát használunk, azzal is teszünk a földünkért

Forrás: Shutterstock

A babakelengye-témát érintette először. Szerinte az interneten található listák nagyon sok mindent tartalmaznak, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a felsorolt dolgoknak a felére sem lesz szükség. Nem használjuk majd sűrűn a cumisüveg-melegítő, az eldobható melltartóbetétet (ebből is van már mosható) stb. A ruhaneműkkel folytatta: ami nagyon olcsó, az sokszor két mosás után eldeformálódik. Ne feltétlenül bízzunk a potom pénzből megvásárolható termékekben, amiket rengeteget utaztatnak, esetleg káros anyagokat tartalmaznak. Amit tudunk, vegyük másodkézből, amivel nemcsak a pénztárcánknak, hanem a földnek is jót teszünk), vagy rendeljünk hazai gyermekruha-készítőktől, így támogatva őket. A gyermekruhák kapcsán is igaz a kevesebb több elve: nem kell nagy készleteket felhalmozni. Részesítsük előnyben a fast fashion helyett a slow fashion darabokat a gyermekruháknál is. Lehetnek 500 és 5000 forintos body-k is a gyermek ruhatárában: előbbiek másodkézből származnak, utóbbiak nagy nemzetközi márkák árui, fenntartható körülmények között készülnek és biopamutok. Ne műszálas, hanem pamut anyagú ruhákat válasszunk, Öko-Tex minősítésűeket, illetve olyan fenntartható forrásból származókat, amelyek a baba bőrével érintkezve nem károsak. Olyan bababoltot is érdemes keresni, ahol visszaveszik, amit nem használtunk fel, és le lehet vásárolni számunkra hasznosabb termékekre.

Az eldobható pelenkáról annyit mondott: rengeteg szemetet termel. Ha többségében mosható pelenkát használunk, azzal is teszünk a környezetért. Mittli Éva úgy látja, sok a tévhit a mosipelusokkal kapcsolatban, pedig jól használhatók pluszfeladatok nélkül. Praktikusak, a mosásuk, tisztításuk nem annyira bonyolult, mint hiszik a kismamák, ráadásul az eldobható pelenkát viselve melege van a gyermeknek, a moshatóban kevésbé. Itt is támogathatjuk a hazai készítőket: remek minőségben és dizájnban gyártják az egészséges és fenntartható darabokat, sőt, lehet kölcsönözni is mosipelust, tette hozzá.