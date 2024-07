Szerdán a főtéren fagyizás közben találkoztunk a jókedvű társasággal. Amint táborvezetőjüktől megtudtuk, a reggeli dramatikus feladatok és a rajzfilm utáni kérdések az újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés témát járták körül német nyelven. A főtéren jártak a Szentháromság- és a Joyce-szobornál, a Császárkőnél, városmakettnél, a testvérvárosok kövénél, a napóránál, vizsgálódtak a Megyeháza előtti téren is. A gyerekek megtudhatták például, hogy miért található patkó a címerben – mindezt németül. A Székesegyházban ért véget helytörténeti sétájuk, ahol Székely János megyéspüspök személyes családtörténetet osztott meg a táborozókkal, amelyben szintén hangsúlyos volt a német nyelv. A város legrégebbi köztéri szobránál, a Mária-szobornál és a szombathelyi freskónál is járt a csapat, szó esett Szent Mártonról, Szent Quirinusról, a város kétezer éves, római kori alapításáról. A Romkertben is elidőzött a társaság. Délután kézműveskedést terveztek: újrahasznosított dolgokból barkácsoltak.