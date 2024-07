Hétfőn az ismerkedés mellett a gyerekek német tudását mérték fel az egyetemen látható, szombathelyi főteret ábrázoló, 20. század elején készült óriásfotónál: németül mesélték el, mit látnak a képen. Délelőtt jót mozogtak – a pontszerző labdajátékban németül számoltak a táborozók –, és a délutáni programokon is szinte csak németül hangzottak el a kérdések, válaszok. A nyelvi foglalkozások élményszerűek, céljuk a szókincsbővítés és beszédfejlesztés. A tábort Molnárné Dr. Magyar Gabriella német szakos pedagógus, pedagógiai szakértő vezeti, aki a drámapedagógiában is jártas, így számos izgalmas, érdekes játékot próbálhatnak ki a résztvevők. Kedden a reggeli indító játék után az Emlékműhöz sétáltak a gyerekek: a tízórai után kétfős csapatokban kezdték meg a nap tematikus feladatát, a fajmeghatározást. A fotózáshoz használhattak okostelefont, a cél az volt, hogy minél több állat-, és növényt felkutassanak, azokat dokumentálják. Délután a könyvtárból kölcsönzött kiadványok segítségével határozták meg a fotókon látható növényeket, állatokat először magyarul, utána németül. A csapatok az okostáblánál prezentálták kutatómunkájukat. Szabadtéren íjászkodtak, labdajátékokat játszottak, kötelet húztak. Zárásként "fejbecsapós" játékkal frissült a csapat, természetesen német nyelven.

Szerdán a főtéren fagyizás közben találkoztunk a jókedvű társasággal. Amint táborvezetőjüktől megtudtuk, a reggeli dramatikus feladatok és a rajzfilm utáni kérdések az újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés témát járták körül német nyelven. A főtéren jártak a Szentháromság- és a Joyce-szobornál, a Császárkőnél, városmakettnél, a testvérvárosok kövénél, a napóránál, vizsgálódtak a Megyeháza előtti téren is. A gyerekek megtudhatták például, hogy miért található patkó a címerben – mindezt németül. A Székesegyházban ért véget helytörténeti sétájuk, ahol Székely János megyéspüspök személyes családtörténetet osztott meg a táborozókkal, amelyben szintén hangsúlyos volt a német nyelv. A város legrégebbi köztéri szobránál, a Mária-szobornál és a szombathelyi freskónál is járt a csapat, szó esett Szent Mártonról, Szent Quirinusról, a város kétezer éves, római kori alapításáról. A Romkertben is elidőzött a társaság. Délután kézműveskedést terveztek: újrahasznosított dolgokból barkácsoltak.