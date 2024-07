Harminc éve alakult meg az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. A konferencia társszervezője, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója, Dr. Lackner Pál evangélikus lelkész, nyugalmazott tábori püspök elmondta, azért is esett az idén Kőszegre a választásuk, hogy az egyházi könyvtárakban dolgozók megismerjék a kőszegi Insula Lutheranát. – A kőszegi evangélikus sziget középpontban a templommal, a helyi gyülekezet és az evangélikus középiskola épületeivel egyháztörténeti sajátosság. Léte a történelem viszontagságai ellenére nagy lehetőséget jelent közösségünk számára, ezt is be akartuk mutatni.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Kőszegen tartotta 30. ünnepi közgyűlését

Fotó: Fotó: VN/Facebook EKE

A találkozó témájáról – Központ és periféria az egyházi könyvtárak életében – úgy nyilatkozott: – A történelemben sokszor a periféria és a centrum közötti mozgások határozzák meg az életünket. Kőszeg például periferiális helyzetben van, ahogy egyházunk több intézménye, gyűjteménye sincs központi helyen, mégis meghatározók a közösség életében.

A szervezet ünnepi közgyűlését hétfőn városi séták követték: Kőszeg nevezetességei között Tóth Péter és Kővári Lajos kalauzolt. Az esti ökumenikus istentiszteleten dr. Lackner Pál püspök hirdetett igét. A középiskola dísztermében Szemerei János evangélikus püspök, Básthy Béla polgármester és Mesterházy Balás iskolaigazgató köszöntötte a konferenciára érkezetteket. Kedden délelőtt szakmai előadások váltották egymást a Központ és periféria az egyházi könyvtárak életében témában. Ízelítőül: Centrum és periféria könyvtártudományban és a könyvtár-szociológiában – erről dr. Monok István beszélt. Dr. Glózer Rita azt járta körül, van-e centrum és periféria a hálózati (média) kultúrában. Mizsei Zoltán Minden periféria központ. A kisvárosi lépték univerzuma a régi Kőszeg egyházi zenéjében címmel tartott előadást. Délután szakmai kirándulásra utaztak a konferencia résztvevői Sopronba és Nemeskérre. A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium régi könyvgyűjteményét és új helyét Alpárné dr. Szála Erzsébet mutatta be. Nemeskér mint artikuláris hely és gyűjteménye témájában Winkler Anna tartott vezetést. Ünnepi programmal ért véget a nap. A szerdai szekcióülésen dr. Keveházi Katalin A kőszegi evangélikus gyülekezet muzeális nyomtatványairól beszélt. A Pécsi Püspöki Könyvtár 250 éves jubileuma kapcsán dr. Schmeltzer-Pohánka Éva mondta el gondolatait. Gyűjteményi centrum és periféria unitárius egyházunkban címmel Béres-Muszka Ibolya tartott előadást. Az evangélikus gyűjtőlevéltár és az evangélikus iskolatörténeti kiállítás megtekintésével zárult a programok sora.