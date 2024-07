A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége július 19-20-21-én rendezi Sárváron hagyományos nyári „Napraforgó” nemzetközi kutyakiállítását. A három nap során közel 4000 kutyát mutatnak be a Vadkert Majorban. A térség egyik legnagyobb kutyás rendezvényén az elbírált kutyák Hungária Junior Champion, Hungária Champion és Hungária Veterán Champion címet is szerezhetnek – derül ki a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége tájékoztatásából. A versenyen idén is kiemelt figyelmet kapnak a fiatal felvezetők. Nekik a kiállítással egy időben tábori képzést tartanak neves hazai és külföldi szakemberek. A fiataloknak lehetőség nyílik a kutyafajták megismerésére, felvezetésük kipróbálására.