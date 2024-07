Mit tehetünk ellene?

Megelőzésképpen használhatunk rovarirtó- és riasztó szereket, de létezik ultrahangos kis készülék is. Ajánlott a hosszú szárú-ujjú nadrág és ing, ami lehetőleg zárt. Kirándulás után célszerű átnézni magunkat és társunkat, gyerekeinket, esetleg házi kedvencünket is. Ez kiemelten igaz, ha közismerten veszélyes területen jártunk: vármegyénkben ilyen például az Őrség. Hosszabb idejű természetben tartózkodás esetén a vizsgálatot célszerű megtenni közben is, többször is! Tévhit, hogy a fákról „vetik le” magukat: inkább a bokrok, cserjék, és a magas fű, ahol szívesen tanyáznak – és itt is nagy a találkozás esélye. Otthoni környezetben tehát a rendszeres fűnyírás is megelőzésnek tekinthető.

Mi történik, ha mégis megtörténik?

Megkérdeztünk két Vas vármegyei „áldozatot”, akik kullancscsípés miatt kerültek kórházba. Gábor 46 éves, Körmend környékén gombászás közben gyűjtött be több példányt. Mint később kiderült, az egyik eltávolítása nem sikerült megfelelően: feje bennszakadt, és csak napokkal később fordult vele

orvoshoz. Hogy miért? Mert a betegség kezdetén csak influenzára gyanakodtak: láz és végtagfájdalom miatt. Utána két napig ez is elmúlt – ő pedig kezdett megnyugodni. De akkor újra láz jelentkezett, és vele szédülés, hányás. „Megijedtem: akkor már komoly rosszulléteim voltak” – idézi fel a néhány évvel ezelőtti borzalmas emlékeket. Mentő kellett, gyors iramban a kórházba, ahol azonnal bent is tartották, méghozzá hetekig. Agyhártyagyulladással kellett kezelni, de szerencsére sikeresen. Meggyógyult, felépült, teljes életet él, de azóta az egész családja megkapta a védőoltást, és rendszeresen mennek az emlékeztető, ötévente szükséges „emlékeztető” oltásra is.

Tibor 28 évvel ezelőtt lett beteg, tünetei egészen váratlanul és gyorsan lepték meg. Mindkét kézfején kiütések jelentek meg, és vele egyidejűleg mind a négy fő ízülete: könyökei és térdei fájdalmas, nehéz mozgásúak lettek. „Alig tudtam lépni, karjaimat emelni” – emlékszik vissza a most 55 éves férfi. Kórházi kivizsgálásra belgyógyász barátjához, Zalaegerszegre ment, ahol négy héten keresztül vizsgálták; keresték, mi is lehet a baj – eredménytelenül. Az utolsó véreredményekből derült aztán csak ki: Lyme-kóros. Antibiotikumot kapott, amit 30 napig kellett szednie – ez hozta meg a gyógyulást. Igaz, a kiütések (jóval kisebb számban) néha azóta is kiújulnak, de fájdalom és viszketés nélkül. Sok évig vért sem adhatott, de mára már ez sem probléma számára: gyógyultnak nyilvánították.