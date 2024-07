A nyári „ Napraforgó” nemzetközi kutyakiállítás második napján a nap nem mutatta magát, a péntekihez képest a hőmérséklet is több mint tíz °C-kal visszaesett, amitől az emberek és az állatok megkönnyebbültek. – Egy nemzetközi szervezet tagjaként, szövetségünk számára nagyon fontos az állatjólét kérdése, amit kültéri rendezvényeinken befolyásol az időjárás is. Ilyen szempontból is ideális helyszín a Vadkert Major. A fák árnyékot és olyan mikroklímát adnak a fürdő mellett, ami még a nyári nagy melegben is tökéletes – hallottuk Korózs Gábortól, aki az időjárás szempontjából egyenesen ajándéknak nevezte a szombatot.