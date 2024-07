A töltött lángos itt is hasít, ez gyakorlatilag egy sima lángos amit félbehajtanak és a közepét megpakolják minden jóval. Mint az üzletvezető elmondta, itt az a különlegesség, hogy minden töltött lángos egy-egy országról kapta a nevét és az ország gasztronómiájára jellemző alapanyagokkal töltik meg a kész lángost.

Lehet kapni itt amerikai töltött lángost, amiben hamburger hús, hagyma, szalonna és barbecue szósz van, a görög töltött lángos tartalma nem meglepő módon csirkehús sajt, tzatziki, olivabogyó és feta sajt. Még Hawaii lángost is ehetünk itt, amit a sonkán a sajton túl ananásszal ízesítenek.

Ahol sorban állnak a lángosért

A Vásárcsarnokba is kilátogattunk, a hátsó bejáratnál lévő lángososnál - szokás szerint - nagy sor állt. Legtöbben hármat-négyet vásároltak egyszerre. A kiszolgáló hölgy elmondta: nagyon népszerű a sima lángos, sokan az alapanyagárak növekedése miatt ilyet vásárolnak és otthon tesznek rá feltétet. A fiataloknál még mindig a sajtos-tejfölös a favorit – fogalmazott az árus. Azt is hozzátette, náluk is nagyon fogynak a töltött verziók legyen az sonkás-sajtos, baconos vagy lilahagymás. Egész héten nyitva tartanak, hajnalban az éjszakai műszakosok megrohamozzák, majd 7 óra körül a munkába és iskolába igyekvők térnek be egy kiadós reggelire, utána pedig kis csend után ebéd környékén újra sorban állnak a lángosért. Mint mondták, nyáron az egész piac forgalma lejjebb megy a szokásosnál, ezt ők is tapasztalják.

A kínálatban nutellás, lekváros, de vajon keresik?

A látogatások alapján elmondható, hogy valahogy nehezen emésztjük meg az édes lángos fogalmát, hiába elérhető már sok helyen a lekvárral vagy nutellával ízesített verzió, a lángosozókban az a tapasztalat, hogy ezeket a feltéteteket inkább palacsintára kérik a vásárlók. Többen megerősítették: náluk is van a kínálatban, de nagyon ritka, hogy ilyet rendelnek, valahogy a lángos és az édes ízvilág kettőse idegen az emberek számára.

Megkérdeztük a közelben falatozó szombathelyieket is: mi a jó lángos titka?

Nagy Marcell barátnőjével minden héten megeszik egy lángost, de csakis olyan helyre megy, ahol le tud ülni és a helyszínen meg tudja enni azt.

Szerintem a frissesség a kulcs és a kevés olaj vagy zsiradék. Nem szeretjük, ha tocsog az olajban a tészta, mert nagyon eltelíti az embert. Én speciel a fél órás lángost is nehezen tudom megenni, elvitelre nem is szoktam venni, csak frissen adja vissza azt az ízvilágot, ami nekem megfelel

– fogalmazott a fiatalember.