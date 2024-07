Huszonhét különféle méretű, típusú és értékű belsőégésű motorból áll a gyűjtemény, amelyet a magát „motorőrültnek” mondó László a gépeknek kialakított épületben tárol. A belsőégésű motorok történetének őskorát képviselő matuzsálemek némelyike több mint 100 éves. Elődeink a paraszti uradalmi gazdaságokban egy helyre fixen letelepítve használták a tekintélyes tömegű, nagy lendkerekes, víz- és léghűtéses pöfögőket, amelyek munkaeszközöket – cséplőgépet, áramfejlesztőt, darálót, köszörűt stb – hajtottak. László a szerkezeteket egytől egyig maga restaurálta. Büszke rá, hogy mindegyik üzemképes. Oldalazva közlekedünk közöttük, úgy férünk csak el – lassan kinövik a faszerkezetű házikót.

– Ez a hobbim, évek óta minden szabadidőmet ezeknek a felújításával töltöm. Miután hozzájutok egyhez, szétkapom és helyrehozom – mondja a melegburkoló végzettségű László, akiről kiderül, hogy a motorokat ifjúkora óta szereti. Ha kellett, fűnyírót vagy betonkeverőt szerelt, de traktort is rakott már össze. Most éppen egy 1959-ben készült 4,5 lóerős magyar Mia dízelmotor van a munkapadján, ami járt vagy 15-20 évet. A Csorna mellől vásárolt szerkezetben nem volt kompresszió, szétszedte a rendszert, légtelenítette. Egy hét alatt hozta helyre és már működik – dísztárgy lesz ebből is, ahogy a korábbi motorokból.

A legfrissebb szerzeménye után mutatja a legelsőt is: egy Bécsben gyártott dízel ERA motort, ami anno szivattyút hajtott. Látunk nála 1920-ban készült angol gyártmányt, Deutz típusú 1905-ből származó stabilmotort és egy kis 1962-es Mamod gőzgép makettet is, ami ugyancsak üzemképes, eredeti kazánnal: „be lehet fűteni neki”. S kurblikat a falon: az indítókulcsokkal kell betekerni a motorokat.

A restaurálásról elmondja: sokszor nehézkes a folyamat. Megnézi az olajat, azt is hogy milyen állapotban van a dugattyú, leveszi a szerkezetek oldalát, kell-e fúrni, csapágyas-e, van-e gyújtása. Amit lehet, azt az esztergagépén előállít. Külön csoportokhoz fordul az interneten, ha alkatrészre – dugattyúra, csapszegre, hüvelyre, porlasztócsúcsra vagy éppen adagolóra – van szüksége, és nem egyszer kellett már alkatrészt legyártatnia, ami rengeteg utánajárást és kitartást igényel. Szereti meghagyni a szerkezeteket az eredeti állapotukban, a gyári színben, nála nincs extra fényezés, mondja.