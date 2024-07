Kőszeg 2 órája

Lomilottó Kőszegen

190 ezer forintot ért a júniusban leadott szemét, az önkormányzat pedig ki is hirdette a LomiLottó legújabb nyerteseit. Az elmúlt hónapban 547 db sorsjegy talált gazdára, ennyien vitték be hulladékaikat a kőszegi zöldudvarba. A korábban hónapban át nem vett nyereményeket újrasorsolták, így a bent maradt 90 ezer forintnyi vásárlási utalvány most új gazdára találhat.

A nyertesek legkésőbb július 18-ig vehetik át személyesen a júniusi pecséttel ellátott utalványokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási napjain a Városüzemeltetési Osztályon. Az önkormányzati közleményben kiemelték, a LomiLottóval mindenki nyer: aki beviszi a zöldudvarba a hulladékát, és rámosolyog a szerencse, az vásárlási utalványt kaphat, a többiek pedig a tiszta, rendezett környezetnek örülhetnek. Fontos változás, hogy a Kőszegi Hulladékudvar júliustól hétfőn és szerdán 10.00-18.00 óráig, kedden, csütörtökön, pénteken, és szombaton 8.00-16.00 óráig tart nyitva.

