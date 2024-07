Dr. Bátor György egyetemi diplomáját 1986-ban szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Szemészet, és Honvédorvostan és Katasztrófa-orvostan szakvizsgákkal és Neuro-ophtalmologiai licenc vizsgával rendelkezik.

Szakmai pályafutását a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Szemészeti Osztályán kezdte 1986-ban, majd a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Szemészeti Osztályán dolgozott 1988-tól 2002-ig.

2002. március 15-től a Markusovszky Kórház Szemészeti Osztály osztályvezető főorvosa.

Irányítása alatt a Szemészeti Osztály országos hírnévre tett szert. A vidéki kórházak közül egyedüliként, a legmagasabb minőségi besorolással, 3-as progresszivitási szinttel rendelkezik. A magas színvonalú szakmai munka elismeréseként 2014-től a 4 Szemklinikán kívül egyedüliként, Nyugat-dunántúli régió Makuladegenerációs Centrumként is működik. Ellátási területe Vas Vármegyén kívül kiterjed Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Zala Vármegyékre is. Az Osztályon jelenleg az országban egyedülálló módon, öt neuroophthalmológia és két gyermekszemész licenc vizsgával rendelkező szakorvos dolgozik. Bátor főorvos vezetése alatt egy kolléga megszerezte a PhD tudományos fokozatot is. Egy egységes szemléletű, tapasztalt orvosi munkacsoport és jól képzett ápolók, asszisztensek állnak a szembetegek szolgálatára.

Gyógyító munkája mellett aktív oktatói tevékenységet is végez. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ diplomás ápoló, mentőtiszt és védőnő képzéseinek oktatója, aSemmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar optometrista képzésének gyakorlatvezetője. Szemészeti gyakorlatok tartásával részt vesz a szakorvosi-,háziorvosi-, rezidens- és szakdolgozói képzésekben és továbbképzésekben.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el.

1998-ban A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere a honvédelem fejlesztése, a haza védelmének erősítése érdekében végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréséül oklevélben részesítette. 2015-ben aSemmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Társult Oktatója kitüntető címet adományozta a gyógyszerészképzésben kifejtett magas színvonalú, eredményes munkájáért. 2017-ben magyar tudomány kategóriában elnyerte a Vas Megyei Prima Díjat. 2023-ban a Markusovszky Kórház Semmelweis napi ünnepségén „Az év orvosa” kitüntető címet vehette át.

2003-tól 2015-ig a Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány László Társaság világi elnöke, 2010-től 2016-ig, majd 2023-tól jelenleg is a Magyar Szemorvostársaság elnökségének tagja.