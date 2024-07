A hazai görögdinnye júliusban jelent meg az árusoknál, akik augusztus végére várják a szezon végét. Ahogy a vevők, ők is azt vallják, a magyar dinnye a legjobb. És hogy mikor érett igazán a gyümölcs? A legnagyobb szakértők kopogtatással állapítják meg. Az árakról is érdeklődtünk: a görögdinnye kilós ára négy-ötszáz forint környékén mozog az árusoknál.

A magyar dinnye a legjobb! - vallják a dinnyeárusok és a vásárlók is

Forrás: Szendi Péter

A magyar dinnye a legjobb

Szombathelyen a körmendi úton júniusban kezdték meg az olasz dinnye árusítását, júliusban már a magyarral kereskednek, a sárgadinnyét például Cecéről szerzik be – tudtuk meg az árusítóhely alkalmazottjától, Baranyi Dorinától. - A magyar dinnye a legjobb – vallja, majd elmondja: jelenleg 499 forint náluk a magyar görögdinnye kilója, a sárgadinnyét 699 forintos kilós áron adják. Dorina főnökei pápai székhelyűek, de mint megtudtuk, több vasi városban (Szombathelyen két helyen, Sárváron és Celldömölkön) is árulnak dinnyét. Dorina vendéglátós család sarjaként vérbeli kereskedőként adja el a gyümölcsöt, vallja: mindent a vevőért. Igyekszik úgy hozzáállni, hogy a kereskedő és a vevő is jól járjon. A módszere, úgy látszik, hogy bevált: évek óta visszajáró vásárlók keresik fel őket.

- Olyanok is vannak, akik idén ismerkedtek meg velünk, de úgy látom, ők is pozitív tapasztalatokkal távoznak tőlünk és térnek is vissza – mondta. Figyelmesen, az idősekre gondolva Dorina a kisebb dinnyéket minden nap félreteszi, mert tudja, ezeket felezve vagy negyedelve a nyugdíjasok könnyebben elviszik. Egyébként a legtöbb vásárló a félbevágott darabokat keresi. Arról is beszélt, hogy számításaik szerint a szezon augusztus végéig tart ki, sőt a tökéletes dinnye titkát is elárulta. Mint elmondta, az, hogy a dinnye színe, formája vagy mintázata árulkodna az ízéről, az mind tévhit, szerinte egyedül kopogtatással állapítható meg, hogy a gyümölcs elég érett-e, mélyen és hosszan kell, hogy kopogjon, akkor a legjobb. Jó jel, ha hegeket, „pörsenéseket” találunk a héjon, ugyanis ezek a cukorfok emelkedésére utalnak.

A bódén egyébként a vásárlók ezekről a praktikákról, de még a gyümölcs jótékony hatásairól is olvashatnak – a dinnye amellett, hogy kitűnő vitaminforrás, segít a rák megelőzésében és a fogyásban is, emellett méregtelenítés alkalmával is érdemes fogyasztani.