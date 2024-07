Szombaton nyitotta meg kapuit a vásár (erről itt számoltunk be), és számos érdekes emberrel, portékával, kézműves értékkel lehetett – és lehet ma is! – találkozni: ezekről itt írtunk bővebben. Szintén szombati, délelőtti történet volt a Bábos mesekuckó kicsiknek, akik Varga Krisztával találkozhattak. Az előadás (és az előadó) igazán lenyűgöző volt; élmény volt nézni a tátott szájú kicsiket. Aztán a Zene-bona és a Szana-szét folytatta a sort, Huzella Péter gyermekműsorain. Itt is nagyon jól érezték magukat a picik…

Tegnap délután aztán a nagyobbak is bőven válogathattak: előbb a White Tiger RRC formáció adott elő látványos akrobatikus rocky bemutatót, majd ismét Huzella Péter következett, de ez a műsora már felnőtteknek szólt, „Egy ország” címmel, különféle dalokat megidézve. Régi idők nótáit hallgatgatta a közönség a Takács családi zenekar előadásában is. Aztán a rockerekre is gondoltak: az Előretolt Helyőrség adott klasszikus rockkoncertet fél nyolctól. Nem létezhet vásár bál nélkül! A Kultúrházban Vörös István és a Hit’s Pisti zenekar szolgáltatta a talpalávalót, jó hangulatot teremtve.

Szintén délután, programok voltak a futballpályánál is. A Dinamó-Torpedó KSE Budapestről érkezett, és a helyiekkel játszott barátságos focimeccset. A mérkőzés egyébként 8:3 helyi sikerrel zárult… Utána a csizmahajigáló verseny a megérkezett eső miatt elmaradt, és félig hasonló sorsra jutott a tábortűz is: egy kisebb, családias szalonnasütés alakult csak ki.

A tegnapi kirakodóvásár ma is folytatódott a Tájháznál, ami most is sok-sok érdeklődőt, az útról betérőt vonzott. Tart folyamatosan az aszfaltrajzverseny a faluközpontban, és szintén folyamatos most is a gyerekjárat, ugyanott. Varga Kriszta ma is lenyűgözi az aprónépet a Bábos mesekuckóval. A Körmendi Kastélyszínház Társulat sikeres előadáson mutatott be két bohózatot. Háromkor megkezdődött a Kis Szegek, Apró Szegek, Csöpp Szegek (Milejszeg) néptáncegyüttesek előadása, valamint a Göcseji Szegek (Pálfiszeg) néptáncegyüttes műsora is, és szintén folyamatos este hétig a "Kalandpark" is.