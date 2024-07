Dugmanics Tamás sportíjásszal találkozunk itt, akinek családtagjai is íjászkodnak, lánya és fia is jól lő, a felesége, Dugmanicsné Dombai Beáta többszörös világbajnok. Tamás alakította át társaival az úttörők egykori szálláshelyét, a téesz-idők tekézőjét gyakorlópályává.

Bemegyünk a régi étterembe – Dugmanics Tamástól megtudjuk, hogy a terv szerint a magas falak megmaradnak, akár télikert is lehetne belőle. Megmarad a pince, de a romos épületeket ledózerolják, új lakóház épül „karéjban”, oly módon, hogy a panoráma élvezhető legyen; vendégként megszállhatnak majd itt a versenyre érkező íjászok. A bontott anyag egy részét felhasználják, beletöltik a hegyoldalon vezető útba, a tetejére zúzott kavicsot borítanak. Így nem lesz annyira durva, meredek, mint most, hogy még a terepjáró is beragadt az aljába. Fontos a járhatósága, hiszen az erdőben is íjászkodnak és versenyeket is rendeznek majd. A völgyben a néhai fürdőháznak már csak az alapja van meg, azt is visszavette a természet. Itt a hegytetőn, a földterületet rendezve Tamásék találtak egy betonplaccot, aminek funkciója akkor lehetett, amikor még a körmendi iparosok idejártak szórakozni.

Pintér György helytörténész 2018-ban megírta a „Hegyaljai mulatólak és fürdőház rövid történetét”, amiből kiderül, hogy a fürdőház 1850-ben már létezett. Mellette aztán vendéglő és/vagy mulatókert is működött. A zenekar pódiumát fa szerkezetű kioszk adta, amely még az 1970-es években is megvolt. (Amint Pintér György leírja, akkor raktárként használták, itt tárolták a tábor összecsukható vaságyait és a sátrakat ősztől tavaszig.) Az építmény előtt előbb tégla- majd betonburkolatú táncplacc volt. Amint a Trianon előtti idők fürdőhelyeire ez jellemző volt, hozzá kapcsolódva jelentős társasági élet bontakozott ki. A helytörténész kutatásai szerint a fürdőháznál alakult meg 1884-ben a Körmendi Athletikai Club, amely nem egyszer nyári „tánczvigalmat” is rendezett itt. A hely olyan népszerű lett, hogy hétvégente kétóránként bérkocsi járat indult a fürdőházhoz. Ugyanitt 1889-ben vasparipa-versennyel egybekötött zártkörű táncmulatságot is tartottak, a nézők a dombról kísérhették figyelemmel a kerékpárok versengését, majd a résztvevők hajnalig mulattak. Aztán leáldozott a körmendi iparostársadalom kedvelt pihenő- és szórakozóhelyének csillaga, egy visszaemlékező szerint valószínűleg a háború alatt ment tönkre. 1928-ban gyilkosság borzolta a kedélyeket e helyszín körül: a Fürdőház-vendéglő tulajdonosa féltékenységből szíven szúrta a feleségét, majd a véres kést a gerendába szúrta és felakasztotta magát. Hat gyermekük maradt árván.