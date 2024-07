Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke megnyitó beszédében a művészetet és annak értékeit méltatta. Idézte Kant híres mondását: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik”. A kiállított műtárgyak elgondolkodtatnak, azon túl, hogy esztétikai és kulturális élmények is. Ez a kiállításmegnyitó összekapcsolja az alkotót és a befogadót, mutatott rá. Kevy Albert (mint kabinetfőnök) képviselte V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki az esemény fővédnöke. A másik fővédnök dr. Székely János, a szombathelyi Egyházmegye püspöke, aki a másnapi alkalmon lesz jelen.

Káli István, aki a Művésztelep főszponzora és létrehozója, köszönetet mondott minden segítőnek, majd Tajti Erzsébet viseletkészítő csapatának tapsolt a közönség, akik a színpadon mutatták be a ruhakölteményeket. A Hagyományok Háza vajdasági csoport hímzett és varrt kavalkádja vonult fel, a jászapáti Jásztánc Alapítvány táncosai tolmácsolásában. A tárlatvezetést Mátyássy Gábor, a művésztelep művészeti vezetője tartotta, egyenként méltatva a művészeket. Hallhattunk rövid ismertetést az egyes módszerekről, stílusirányzatokról is technikákról, miközben az alkotók nagy részét be is tudta mutatni.

A Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola énekkara varázsolta el a közönséget: a kislányok és vezetőjük, Bíró Annamária remek műsorral készült az alkalomra. Végül – egyfajta keretes szerkezet mintájára – ismét a pompás zongora csendült fel: ismét M. Szabó Gyula szólaltatta meg, aki zárásként Bartók négy karakterdarabját (szlovák és román népzenei feldolgozások) adta elő. A megnyitó ez után kötetlen beszélgetéssel, műdarabok megtekintésével ért véget.