Mintegy 25-30 százalékkal többször riasztják a vasi mentőket a hosszúra nyúlt kánikulában. Nőtt a direkt, közvetlenül a melegnek betudható esetek száma, de a hőség előrehaladtával egyre többször olyan krónikus beteghez hívnak segítséget, akik eleve esendőbbek a hőterhelés következményeivel szemben – tudtuk meg Köcse Tamás vezető mentőtiszttől.

Több riasztást kapnak a mentők a kánikulában

Forrás: OMSZ

A szakember lapunknak kifejtette: – A fokozott folyadékvesztés miatt megbomlik a keringési rendszer stabilitása, romlik az életfontos szervek vérátáramlása, emiatt gyakoribb a szédüléses tünetekkel járó agyi keringési zavar, a vérnyomásesés okozta ájulás, gyakoribbak a szívpanaszok. Tapasztalják azt is, az idős, elesett állapotú betegek állapota ilyenkor gyakran tovább romlik.

Megtudtuk: extrém eset is történt a közelmúltban. Egy építkezésen, döntően napon dolgozó, középkorú férfi súlyos állapotba került, mert a rajta lévő dupla ruházatban túlmelegedett. Az ellátását azonnal, a helyszínen megkezdték hűtéssel, továbbá intravénás folyadékpótlásra is szüksége volt A kórházi intenzív ellátás során azóta javul az állapota.

Kerüljük a tartósan, melegben való tartózkodást, bőségesen igyunk folyadékot, gondolva az ásványi sók pótlására is – hívta fel a figyelmet Köcse Tamás. Fontos: gyermeket, csecsemőt még lehúzott ablak mellett se hagyjunk az autóban, mert a percek alatt átforrósodó utastér végzetes lehet számukra. Érdemes ezekben a napokban meglátogatni, telefonon felkeresni idős hozzátartozóinkat, szomszédainkat, ellenőrizni állapotukat.

Az átlagnál is jobban figyeljünk egymásra, ha pedig bajbajutottal találkozunk, kérjünk segítséget, már a telefonon keresztül kapott tanácsok alapján is hathatós beavatkozásokat végezhetünk – zárta gondolatait a vezető mentőtiszt.

Korábban beszámoltunk róla, meghosszabbították a hőségriadót és a kánikula a szociális ellátásra vonatkozó vörös kódot.

– Rendkívüli hetek ezek, ahogy télen a mínuszok, most a hőség miatt van krízisidőszak – mondta lapunknak Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója. Kifejtette: ilyenkor nagy a kiszáradás veszélye, hamar hőgutát kapni, egy esetleges esés esetén éget az aszfalt. Több óvintézkedést is bevezettek, így az utcai szociális szolgálat munkatársai reggeltől estig járják a várost, minden kritikus pontra többször benéznek. A csomagtartóba megduplázták a palackos víz mennyiségét, továbbá a nap ellen védő ruhadarabokat és kalapokat is bekészítettek.