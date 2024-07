– Nincs még egy ilyen hely, mint Velem. A növényeket pedig érdemes dédelgetni – mondja István, és továbbindulunk. Pontosan 560 lépésre a hegy felé rejtőzik másik kertjük hortenziaóriásokkal, japán juharokkal, japán kaméliával, diófával, tavasszal illatozó hóvirágfával, cserjés vadgesztenyével, ami a lepkék leszállópályája, páfrányok gyűjteményével, kialakított ösvényekkel, lépőkövekkel, a telken áthaladó jéghideg Szerdahelyi-patakkal.

A harmadik kertet két éve művelik, az még „nem mutat”, ott őszibarackot is termesztenek majd, az önellátás irányába haladva. Két év múlva azt is látnunk kell. Addig is: visszajövünk ősszel, hogy gyönyörködjünk a vöröslő juharokban, citromsárga lombú bukszusokban, és tavasszal is, hogy megcsodáljuk a nyíló azáleákat.