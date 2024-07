Ha lassan is, de eljutunk a kérdésben feltett „jó házasság” kutatásához – most, hogy átrágtuk magunkat a sok rossz házasságon. Szépséges emberi értékek bukkannak elő: szerelem, szeretet, elfogadás, megbecsülés. Beszélgetés, őszinteség, tisztelet. Fentebb már utaltunk rá: ezek észrevehetően több évtizedes megtapasztalások – és több évtizedes emberek. De mi a helyzet a fiatalabbakkal? Lehet ott is jó házasság? Hát ugye, miért is ne? És beleférhet az (egyik hozzászólásban) néven is nevezett Maslow-féle piramis is, igaz? Számos kényelmes, netán picit lusta ember is él házasságban, nem is szólva a zsigeri szükségletek, emberi ösztönök, vágyak mozgatta hajtórugókról. Amik mind az élet részei, és értelemszerűen előbukkannak egy ilyen őszinte hangvitelű, laza stílusú „beszélgetésben”.

Zárásként pedig (szabad?) még egy Murphy-törvény, csak hogy kijöjjön a keretes szerkezet… „Az emberek két csoportra oszthatók: az erkölcsösök és az erkölcstelenek táborára. A felosztást az erkölcsösök végzik”.

Kívánunk mindenkinek jó házasságot, boldog párkapcsolatot!