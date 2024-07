Zsenák Csaba vállalkozása légi szúnyoggyérítéssel foglalkozik, több önkormányzat is megkereste az utóbbi időben – a többi között Vasvár, Sárvár, Körmend, Csákánydoroszló, Püspökmolnári és Rábahídvég is –, hogy megrendeljék tőle a szolgáltatást. Miután a Rába menti települések megkapták az NNK engedélyét, a vállalkozónak be kellett nyújtania egy légi irtási tervet, és csak annak jóváhagyása után végezheti el ténylegesen a munkát.

A költségeket tekintve hektáronként számolják a légi gyérítés árát, egy Vasvár méretű település önkormányzata mintegy kétmillió forint költséggel számolhat.

A vállalkozótól megtudtuk, az újabb NNK-határozatra vár, az várhatóan még három-négy nap; ha azt megkapja, időpontot egyeztet az önkormányzatokkal, és időjárás függvényében napokon belül elvégezheti a légi gyérítést.

Önkormányzati forrásból Sárváron tegnap földi gyérítés volt, jövő héten légi szúnyogirtás is várható – tudtuk meg a város közösségi oldaláról. Tájékoztatásuk szerint a katasztrófavédelem múlt héten végzett földi kémiai szúnyoggyérítést, ám továbbra is magas a vérszívók száma a településen.

„Sárvár Város Önkormányzata a hozzá érkezett lakossági jelzések alapján úgy döntött, hogy a katasztrófavédelem által szervezett szúnyoggyérítés mellett saját forrásból is szervez irtást” – közölték szerdán.

Sárvár is szerepel azon települések listáján, amelyeknek dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos november 1-jéig engedélyezte a légi kémiai szúnyoggyérítést. A Rába-parti város vezetése annak nyomán pedig már el is indította a légi kémiai szúnyoggyérítés hatósági engedélyeztetését, és saját forrásból elvégezteti a légi irtást is – tudtuk meg a Sárvár lendületben Facebook-oldalról.

Korábban írtunk arról: a tiszti főorvos intézkedése 338 települést érint. ITT megnézheti, mely vasi falvakat, városokat érintette a döntés.

Ezeken a helyeken az önkormányzatnak van lehetősége megrendelni a légi gyérítést. Arról is írtunk, hogy több kisebb faluban erre nincsen saját forrás, ott a központi szúnyoggyérítésben bízhatnak.