Garbera István fafaragó, népi iparművész kiállítása egy kis külön helyiséget kapott, ahogy azt már mai, korábbi cikkünkben említettük is. Nem is véletlenül – termékei egyediek, könnyen felismerhetők, és azon túl, hogy szépek, még funkcionálisak is. Alapanyagnak keményfát használ (tölgy, cseresznye és feketedió), ami erős, tartós és ellenálló a farontó rovaroknak is. Szívesen mesélt saját történetéről: még a hetvenes évek közepén Budapesten járt, egy néprajzi kiállításon. Megtetszett neki a formája, és meglepetten látta, hogy 1790-es dátum van rajta. Gépészként arra jutott, hogy azóta sokkal jobb eszközök, alapanyagok és technikák állnak rendelkezésre, mint akkor. Ezzel az elhatározással készített el egy asztalt hat székkel. Azt az esélytelenek nyugalmával vitte el egy népművészeti kiállításra, ahol meglepetésére azonnal megvették, komoly dicséret és elismerés mellett. Innentől ez a kedves szabadidős tevékenység egyre inkább kitöltötte az életét, majd az addigi sütőipari munkáját is erre cserélte le. Aztán 1982-ben megkapta a népi iparművész címet, és már csak ezzel foglalkozik: örömmel és tehetséggel.