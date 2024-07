Ezúttal is – mint általában mindig – a kakaskukorékolás után nem sokkal ébredt, kis kócos fürtjeit megigazította a reggeli még viszonylag hűs fuvallat és megkezdte aznapi tevékenység-sorozatát. Miután csinos ruciba vágta magát kinyitotta kis meseországának kapuit és már adta is az utasításokat hol gügyögve, hol ujjacskájával mutogatva. Mindent ért és mindent megért. Még a nagy kánikula előtt jó szokása szerint lebandukolt édesen tipegve-topogva a játszótérre, ahol azonnal lendületbe hozta anyukájával a hintát és már szórta is a mosolyokat. Összedobott sebtében egy kis kőlevest, plusz ráadásnak egy kővárat. Az égi hőerőmű rákapcsolt közben, ő pedig inkább visszavonult védett kis fészkébe, immár 15 hónapos nagylányként.

Sütő Dániel

