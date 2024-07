A kartondoboz legalább harminckilós volt, tele ruhaneműkkel. Idős, madárcsontú férfi tanakodott felette a postásokkal, mitévő legyen: nem tudja elszállítani, hiszen busszal jött a városszéli lakótelepről. A sorban mögötte álló egy ideig hallgatta a tépelődésüket, aztán gyorsan döntött: kocsival jött, és van még fél órája a következő programjáig, ha elfogadják, hazafuvarozza a dobozt és az ismeretlent. A postások megkönnyebbültek, még a cipekedésben is segítettek, a bácsi félúton ocsúdott fel, vele most csoda történt, mondogatta. Autózás közben kirajzolódott egy időre szétszakadt családjuk története, a napi küzdelmek, a betegségek, de a szívósságuk is. Tíz röpke percre találkozott két, egy városban élő ember, és mindkettőnek jól indult a napja.