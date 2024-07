Akinek kedve volt, készíthetett teafiltert is. Az asztalon lévő növények leveleit, virágszirmait egyszerűen egy cérnaszállal betekerve készültek a filterek. A résztvevők saját ízlésük szerint a levendulát vagy rózsaszirmot mentalevéllel, esetleg a körömvirág szirmaival tekerték össze. A filterek száraz, hűvös helyen sokáig tárolhatók. A programról ezenkívül vörös here szirupot vittek magukkal a résztvevők. A vörös here legfontosabb hatásai között tartják számon, hogy tisztító hatással bír a nyirokrendszerre és az érrendszerre is.

A Pannon kulináris sorozat ősszel folytatódik. Október 19-én 14.30-kor a roma népcsoport közkedvelt tradicionális ételeit ismerhetik meg az érdeklődők egy közös főzésen Horvath Kerstin és Martin vezetésével. November 9-én pálinkavacsorával zárul az évad. A pálinkák mellé az igazi magyaros ízeket Belső Miklósné Szabó Zsuzsanna tálalja. Érdeklődni és jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet – áll az egyesület felhívásában.