Hozzáteszi: miután összeállt a csapat és a dátum is fixálva van, elkezdhetünk gondolkodni a helyszínen és a programokon. A menyasszony személyiségének ismerete itt is kulcsfontosságú. A bulizáson kívül számos más lehetőség is adott. Egy pihentető wellnessprogram tökéletes választás lehet az esküvő előtti hajrában. Ha izgalomra vágyunk, választhatunk szabadulószobát vagy akár hőlégballonos kirándulást. Többnapos kirándulás is szóba jöhet a menyas - szony kedvenc helyszínén, de ilyenkor időben gondoskodjunk a szállás lefoglalásáról. Ha vízparti élményre vágyik, egy pezsgős hajókázás is jó ötlet lehet. A lényeg, hogy élménydús, igényes és a menyasszony ízlésére szabott napot tervezzünk. Az esküvőszervező szerint ne hagyjuk ki a lánybúcsús alapkellékeket sem: ilyen a tiara, a közös póló és a kitűzők. Ezek az apróságok alapozzák meg a hangulatot és erősítik a csapatszellemet. Egy kis fátyollal vagy vállszalaggal a menyasszony kiemelkedhet a társaságból, hiszen róla szól ez a nap. Ha szállást is foglaltunk, javasolt pár órával korábban érkezni, hogy gondoskodhassunk a díszítésről. Héliumos lufik, közös fotók, krepp-papírok mind hozzájárulnak a csajos dekorációhoz. Ugyanakkor kiemeli, a lánybúcsús játékokkal csínján kell bánni, itt is vegyük figyelembe, mennyire nyitott a menyasszony például teljesen idegen férfiaktól elkérni a telefonszámukat – ugyanis ilyen feladattal is találkozott már – vagy nem érezné-e magát kellemetlenül, ha petrezselymet kellene árulnia. Van, akinek ez nagyon mókás, de másokat a hideg kiráz a gondolatától is – húzza alá.

Így volt ezzel Anna is, aki előre rettegett a hasonló feladatoktól. – Szerencsére a barátnőim jól ismernek, így ezeket a megszokott köröket kihagyták az estéből, helyette egy izgalmas szabadulószobás élményt szerveztek nekem. Azt is tudják, hogy nem vagyok a vad bulik híve, de ez a program felejthetetlen volt. Igazi csapatépítő élményként éltem meg, ahol rengeteget nevettünk és közösen oldottuk meg a feladványokat – meséli Anna. Zsófi másképp vélekedett, ő kifejezetten kérte a barátnőit, hogy a bulizás és a megszokott lánybúcsús menetrend legyen az utolsó szingli estéjén. Mint mondja, mindig is szerette a hagyományokat, az ő fejében egy utolsó vad este élt a lánybúcsúról és ezt meg is kapta a barátnőitől. Kovács Éva viszont másra vágyott. „Sportos menyas - szonyként a barátnőim egy hegyi túrával leptek meg. Az egész napot a természetben töltöttük, csodás kilátással és jó beszélgetésekkel. Ez volt a tökéletes program számomra, sokkal jobban élveztem, mint bármilyen bulit” – mondja Éva. Az esküvőszervező szerint a házasságkötés időpontja is meglehetősen kitolódott az utóbbi tíz-húsz évben és harminc év felett már tényleg más típusú szórakozásra vágynak az arák, ezért is formálódhatott át ennyire a lánybúcsúk szervezése. – Nemrég részt vettem én is egy barátnőmén, ami egy nyaralással egybekötött csajos hétvége volt: Velencébe utaztunk el a csapattal, várost néztünk, felfedeztük a helyi gasztronómiát és kultúrát és társasoztunk a szálláson. A barátnőm kérte: ő már kibulizta magát a húszas éveiben, egy ilyen program lenne számára az igazán jó szórakozás. Mi pedig teljesítettük a kérését – zárja gondolatait Kovács Hanna.