Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. célja – most már hagyományosan –, hogy minden évben valamilyen jövőbe mutató innovációval örvendeztesse meg Szombathely családjait. Az okospad beüzemelése elsősorban a parkba érkező fiatalok, a gyermekeiket kísérő szülők és nagyszülők digitális kompetenciáját segíti. A KUUBE ECO típusú pad 3 személyes, több mint 1,5 méter hosszú, napelemmel működő kültéri bútor. Érzékeli a hőmérsékletet, páratartalmat, UV-indexet, légszennyezettséget. Mindemellett pedig alkalmas a mobiltelefonok töltésére, wifin keresztüli adat le- és feltöltésre is. A beruházás jól illeszkedik Szombathely környezettudatos szemléletéhez, az Okos Város elképzeléshez is.

Fotó: Cseh Gábor