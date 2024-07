A légnyomást elnézve bizakodó voltam. Sokat nem is kellett várnom hisz jónak ígérkezett a helyen történő mozgás. Pár apró pöccintés után erőteljes kapás jelentkezett. Rövid, mintegy 10 perces fárasztás után sikerült is horgásztársam segítségével szákba terelni ezt a gyönyörű egészséges pontyot - írta beszámolójában a horgász. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége továbbra is várja a nagy fogásokról készült képeket.