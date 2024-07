CSÉNYE

Falunapot rendeznek szombaton Csényében: utcabajnokság, főzőverseny, pálinkakóstoló és számos szórakoztató program várja a kilátogatókat.

Kitettek magukért idén is a szervezők: a programkínálat garantálja a sikert. Számos sport-, kulturális és szórakoztató rendezvény várja a kikapcsolódásra vágyókat. A Szeretünk, Csénye Facebook-oldalon megosztott plakát szerint délelőtt utcabajnokságot, pálinka- és borkóstolót, valamint főzőversenyt is rendeznek. 14 és 17 óra között arcfestésre hívják a legkisebbeket, 14.30 és 15.30 óra között pedig tűzoltóvízsugárral célba is lőhetnek a gyerekek. Dartsversenyt rendeznek 15.30 és 17 óra között, 16 órakor pedig a Csényei Rockysok lép fel. 17 órától zenél Takács Dorina és Takács Zsolt. 18 órakor Králl Csaba polgármester mond köszöntőt, majd kihirdetik a versenyek eredményeit. Azután 18.30 órakor Lui bűvész és illuzinoista áll színpadra, 20 órától Bódi Guszti és Margó, 22 órától az Unikum zenél.

PETŐMIHÁLYFA Július 6., szombat - Rendezvénypajta: II. Tócsni Fesztivál. 14 órakor főző csapatok érkezése. 17.30-kor köszöntő - Budai Győzőné polgármester, beszédet mond: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszteri biztos; Marton Ferenc Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Kevy Albert Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke. 17.50-kor Hagyományőrző Citerások Körmend. 18 órakor Kőszegdoroszlói Country Club. 18.20-kor Andrásfai Tőzike Dalkör. 18.30-kor Oszkói Nyugdíjas Színjátszók. 18.50-kor Gersekaráti Dalkör. 19 órakor Oszkói Nyugdíjas Színjátszók. 19.15-kor Telekes Dalkör. 19.30-kor Oszkói Nyugdíjas Színjátszók. 19.45-kor tombola sorsolás. 20.35-kor Rain, Wind & Bells Country Tánc Csoport Szombathely. 21 órakor Mercy & Ditta, Szekeres Sándor és Knoll Paulina. 22.20-tól bál Dynamit Zolival.