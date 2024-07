A szentkúti ősbükkös tövében fekszik Vasvár családias hangulatú strandja, a Szentkútfürdő. A feszített víztükrű termál-, pancsoló-, valamint úszómedence kristálytiszta vize 2.370 m mélyről ered. A helyi jegyárus szerint délelőtt leginkább táborozó gyerekek és idősek hűsölnek náluk, délután indul be a dömping, akkor jönnek a családok és a munka után beesők. Külön jegyet is kapni kifejezetten délutánra – 17 óra után ezer forintért lehet fürdőzni a 19 óráig zárásig. Ami most ki is tolódik, ugyanis e hét pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, 21 óráig várják a vendégeket – tudjuk meg.