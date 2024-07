Szent Joachim és Szent Anna ünnepén dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét a székesegyházban, amelynek középpontjába a nagyszülőket és unokáikat állította – számol be a martinus.hu. Mint leírják, arról a titokzatos kapcsolatról beszélt bevezetőjében és szentbeszédében is püspök atya, amely a nagymamák, nagypapák és az unokáik között van.