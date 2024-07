– Célunk az volt, hogy kimozdítsuk a gyerekeket a négy fal közül, ahol leginkább a telefonjukkal és a számítógépükkel töltik a nyarat. Nálunk szinte minden a szabadban, a természet közelében történt. Igaz ez a sportolásra, de a kreatív foglalkozásokra, valamint a szellemi erőfelmérőkre is – vágott rögtön a dolgok közepébe Hegedüs László, a körmendi Ökocentrumot működtető Alterába Kft. tulajdonosa. Hozzátette: az ötnapos napközis rendszerű táborban nagy hangsúlyt fektettek Körmend kulturális értékeinek feltérképezésére is. Ennek keretében a napi rendszeres séták közben megismerkedtek egy-egy helyi szoborral.

– Fontos, hogy a gyerekek ne csak élményekkel, hanem hasznos tudnivalókkal is gazdagodjanak. Játékos módon átvettük velük például a viselkedési szabályokat, amiket a köszönéssel kezdtünk. De az étkezési protokollra is kitértünk, mivel nem mindegy, hogy melyik evőeszköz hova kerül a terítéken és mire használjuk. Szerintem ezek a dolgok a későbbiekben biztosan a hasznukra válnak – fogalmazott Hegedüs László, aki arról is tájékoztatást adott, hogy összesen tizenhét 7–11 év közötti kislány, illetve fiú alkotta a Rába folyó közvetlen szomszédságában táborozó csapatot.

– A Rába közelsége ellenére nem engedtük be a vízbe a gyerkőcöket, mivel egy veszélyes folyóról van szó, ami nem is olyan régen ki is öntött. Szerencsére azóta sikerült mindent rendbe tenni: megvolt a fertőtlenítés és az újrafestés is. Amúgy így is vannak „vizes” programok. Például vízibombákkal vívott csata és locsolás – zárta a tábori program ismertetését az Ökocentrum üzemeltetője. A gyerekeken kívül a felnőttekre is gondoltak, akiket július 12-én egy igazi zenei csemege várt a szabadidőcentrumban: a Bagossy Brothers Company érkezett.