Duplájára emelkedik bizonyos NAV bírságok összege egy új rendeletmódosítás szerint. Az új szabályozás augusztus 1-jén lép hatályba és a leggyakoribb mulasztásokat érinti, mint például a be nem jelentett munkaerő foglalkoztatása, számlaadási kötelezettség elmulasztása vagy iratmegőrzési szabályok megsértése.

NAV-bírságok augusztustól

A módosítás szerint a mulasztási bírság természetes személyek esetében az eddigi maximum 200 ezer forintról 400 ezer forintra emelkedik, nem természetes személyek - vállalkozások vagy szervezetek - esetében pedig a maximum 500 ezerről 1 millió forintra nő. Mulasztási bírságot szabatnak ki kötelezettség megszegése miatt is, az adótörvény szerint ennek minősül ha hibás, hiányos, valótlan adatokat jelentünk a NAV felé, de a késedelmes teljesítés és a teljesítés elmulasztása is ide tartozik.

Be nem jelentett munkaerő foglalkoztatásánál a büntetés felső határa egymillió forintról kétmillió forintra emelkedik. Ugyanez vonatkozik a számla- és nyugtakibocsátási, valamint iratmegőrzési kötelezettségek megsértésére is a bírság maximum összege itt is egymillió forintról kétmillió forintra nő.

Az új rendelet minden adózót érint, legyen szó magánszemélyről vagy vállalkozásról

A Világgazdaság arra hívja fel a figyelmet cikkében: Természetesen ez a változás is minden adózóra vonatkozik, azonban ha megvizsgáljuk a NAV honlapján az alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók rendszeresen közzétett névsorát – amelynek legutóbbi változata több mint 5600 adózót sorol fel – akkor

arra lehet számítani, hogy ez a bírságtétel-emelkedés elsősorban a kereskedelemmel és vendéglátással foglalkozó, valamint az építőiparban tevékenykedő társaságokat és az egyéni vállalkozókat fogja érinteni.

A kereskedelemben kb. 180 ezer,

a vendéglátásban 65 ezer,

nagyságrendileg 230 ezer cég tevékenykedik, egyéni vállalkozókból kb. 600 ezret tartanak nyilván.

Összességében tehát a működő cégek legalább fele lehet érintett a bírságok növekedésében.