Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság délelőtt közzétette a központi szúnyoggyérítések helyszíneit és időpontjait erre a hétre vonatkozóan. A tervben csak földi, kémiai szúnyoggyérítés szerepel, ezek 13 vármegyét érintenek. Vas nincsen közöttük, tehát a héten nem lesz a katasztrófavédelem által koordinált szúnyogirtás a vármegyében.

Központi szúnyoggyérítés nem, önkormányzati viszont lesz

A szomszédos Zalában 11 településen, Győr-Moson Sopronban 29 településen végeznek kémiai, földi szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem munkatársai. Múlt héten mindössze egy vasi település, Vámoscsalád szerepelt ebben a listában. Közleményükben azt is írják: az extrém szúnyogártalommal érintett területeken az országos tisztifőorvos ugyan átmenetileg engedélyezte a repülőről történő kémiai szúnyoggyérítést, azonban a hőség miatt a héten erre nem lesz lehetőség. A nagy melegben a szúnyogok aktivitása a napnyugta utáni időszakra tolódik, amikor a repülésbiztonsági szabályok miatt már nem lehet légi gyérítést végezni. Amennyiben a szúnyogártalom továbbra is indokolja, az elmaradt légi kezeléseket a hőség után pótolják.

Mindez az államilag kivitelezett irtásra vonatkozik, az önkormányzatok által megrendelt, vállalkozó által végzett légi szúnyoggyérítésre sor kerülhet a héten az azt elvégző vasi cég képviselője szerint. Mint írtuk, ő a NNK határozatára várt, amit néhány napja meg is kapott, most a megrendelést leadó önkormányzatokkal egyeztet a végrehajtás időpontjáról. Mint mondta, Vasváron szerdán, Körmenden csütörtökön tervezték be a légi permetezéses irtást.

Megkérdeztük, ha a katasztrófavédelem a hőséggel indokolja a légi gyérítés hiányát, ő hogyan tudja mégis ezt elvégezni: - Két típusú vegyszer létezik erre, az olajos és a vizes, mi előbbivel végezzük az irtást, ezt a meleg nem feltétlenül befolyásolja, a minimum használati hőmérséklete 15 Celsius fok. Maximum nincs, viszont ha bejönnek a héten ezek a negyven fokok, akkor lehetséges, hogy mi is átütemezzük a felszállást, nem is a vegyszer, inkább a gépek és a pilóta biztonsága miatt – fejtette ki Zsenák Csaba, a légi irtást végző vállalkozó.