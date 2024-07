- A falunap a kiemelt rendezvényünk, a nemescsóiak nagyon várják ezt az alkalmat – kezdte Szerdahelyi Bánó Irén polgármester. – A programokat úgy állítottuk össze, hogy azok közül mindenki megtalálja a magának legjobban tetszőt.

A mostani falunap egy ötéves ciklus lezárása, illetve a következő kezdte is volt, ugyanis június 9-én, az önkormányzati választáson Szerdahelyi Bánó Irén ismét bizalmat kapott a helyiektől.

- Az elmúlt években Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjével való közös munka eredményeképp több fontos fejlesztést is megvalósíthattunk – részletezte Szerdahelyi Bánó Irén. – A Magyar falu program keretében 30 millió forintból aszfaltoztathattuk le a Béke utcát, 5 millió forintból közterületkarbantartó eszközöket vásároltunk, megújult a temető kerítése és az odavezető járda is. A Kossuth Lajos utcában szennyvízátemelő rendszer korszerűsítésével egy régi probléma oldódott meg. Közben elkészült a településünket bemutató könyv és kisfilm és egy közösségi kemence is.

A polgármester kiemelte, Nemescsón élénk és összetartó az egyesületi élet. A falusi civil alapból rendszeresen kapnak támogatást. Így vásárolhatták az önkéntes tűzoltók a használt, de teljesen felszerelt járművet. A Tézsula Hagyományőrző Egyesület idén lesz tíz éves, az elmúlt egy évtizedben sokat tettek a település múltjának felkutatásáért, bemutatásáért. Egybegyűjötték és újrafőzték a régi ételeket, a korabeli nótákat pedig napjainkban is előadják. A tézsula összekötő rúd, a múltat köti össze a jelennel, hidat ad a jövő generációjának.

- Nemescsó az a település, ahol mindig történik valami – kezdte Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Ebben nagy szerepe van a Tézsula Hagyományőrző Egyesületnek, az önkéntes tűzoltóknak és természetesen polgármester asszonynak, aki fiatal édesanyaként az élet számos területén bizonyít. Az ő vezetésével számos eredményt tudtunk elérni és az egyesületek is fejlődtek. A falunap tovább erősítette ezt az összetartást. Az új önkormányzati ciklushoz sok sikert kívánok a település minden lakójának.